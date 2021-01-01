تطور روسيا كاميرات مراقبة قادرة على العمل في أصعب الظروف!



كاميرات مراقبة كاميرات مراقبة

أعلنت شركة BIK-Inform الروسية أنها طورت جيلا جديدا من كاميرات المراقبة الخارجية، لها القدرة على العمل في أصعب ظروف الطقس.



وأشارت الشركة إلى أن كاميرات " BS6" الجديدة مزودة بهياكل مصنوعة من الألومينيوم الخاص " AL1561"، وتتمتع بحماية من الماء والغبار وفق معايير IP66 / IP67، الأمر الذي يمكنها من العمل في الأماكن المفتوحة وتثبيتها على هياكل السفن أيضا.



وحصلت هذه الكاميرات على تقنيات الأشعة ما تحت الحمراء ما يمكنها من توثيق الصور والفيديوهات في ظروف الإضاءة المنخفضة، وأتت عدساتها بدقة 8 ميغابيكسل، مع قدرات تقريب كبيرة.

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وزوّدت هذه الكاميرات تبعا لمطوريها بتقنيات خاصة كنظام التدفئة الذكي الذي يمكنها من العمل في المناطق الشديدة البرودة كالقطب الشمالي، ويمكن لهذه الكاميرات أيضا العمل بسلاسة في درجات حرارة تتراوح ما بين -50 إلى +55 درجة مئوية.