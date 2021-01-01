إجراءات جديدة بداخل TikTok لضبط نوعية المحتوى

أعلن القائمون على منصة TikTok للتواصل الاجتماعي عن إجراءات جديدة ستتبع في المنصة لضبط نوعية المحتوى.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القائمين على TikTok يحاولون من خلال الإجراءات الجديدة تسهيل الأمور على المدونين ومنحهم المزيد من البيانات حول ما يحدث لحساباتهم، ولهذا أنشأ المطورون "نظام التحقق من الحساب" المحدث، والذي من خلاله سيتمكن صناع المحتوى من التحقق في ما إذا كانت منشوراتهم لن تحذف بسبب انتهاك قواعد النظام الأساسي.
ومع الإجراءات الجديدة سيتلقى صانع المحتوى تحذيرا من TikTok بأن منشوره سيحذف من المنصة إذا كان مخالفا للقواعد العامة، وإذا وصل المستخدم إلى الحد الأقصى من التحذيرات ضمن القواعد الجديدة فسيتم حظر حسابه على TikTok في حال تقرر أن الانتهاكات كانت "خطيرة".
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