تطلق روسيا قمرا جديدا للاتصالات والأرصاد الجوية قريبا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد يستخدم لخدمات الاتصالات والأرصاد الجوية.
وجاء في بيان صادر عن المؤسسة أنه "تم تثبيت صاروخ Proton-M مع القمر الرابع من أقمار Electro-L على منصة الإطلاق في الموقع 81 بقاعدة بايكونور الفضائية، استعدادا لإرسال هذا القمر إلى مدارات الأرض قريبا".
وأضاف البيان "إن من المخطط له أن يطلق القمر إلى الفضاء في 5 فبراير الجاري، تمام الساعة 12:12 بتوقيت موسكو".
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