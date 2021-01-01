بالفيديو : استعراض لمميزات نموذج أكتيف سفير المتحول الجديد من أودي

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ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Auto Trader الإنجليزي، ظهرت مراجعة لنموذج سيارة أكتيف سفير (Active Sphere) الذي قدمته أودي مؤخرا، وهو نموذج لسيارة كروس أوفر كهربائية.



ويقدم العديد من الوسائل التكنولوجية المتطورة التي تتوقع أودي أن تكون متاحة بسياراتها خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى أن هذا النموذج يمكن تحويله من سيارة كروس أوفر إلى شاحنة بيك-آب، وذلك بضغطة زر واحدة فقط.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

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ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا النموذج الجديد من أودي وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: