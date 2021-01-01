"رينو داستر 2022" خارج قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر خلال عام 2022

أزيحت الكروس أوفر المحبوبة "رينو داستر" من قائمة السيارات الأوروبية العشرة الأكثر مبيعًا في مصر خلال 2022 حيث احتلت العلامة الفرنسية "رينو" المرتبتين الثانية والسابعة بكلٍ من "ميجان" و"لوجان" على التوالي.
وعلى صعيد متصل، تستمر "تيبو" السيدان الأبرز ضمن طرازات العلامة الإيطالية "فيات" في التربع على عرش قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في السوق المصري مسجلة ما يصل إلى 5,508 سيارة خلال 2022، بحسب ما أفاد تقرير مجلس معلومات سوق السيارات – أميك لإحصاءات العام الماضي 2022.
وكانت مبيعات السيارات الأوروبية قد شهدت انخفاضًا ملحوظً قدرت نسبته بنحو 51.3% خلال 2022 مقارنةً بـ 2021 مسجلة إجمالي مبيعات بلغ 24,441 سيارة في 2022 مقارنةً بمبيعات بلغت 50,212 سيارة في 2021.
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