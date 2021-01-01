"رينو داستر 2022" خارج قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر خلال عام 2022



رينو داستر رينو داستر

أزيحت الكروس أوفر المحبوبة "رينو داستر" من قائمة السيارات الأوروبية العشرة الأكثر مبيعًا في مصر خلال 2022 حيث احتلت العلامة الفرنسية "رينو" المرتبتين الثانية والسابعة بكلٍ من "ميجان" و"لوجان" على التوالي.



وعلى صعيد متصل، تستمر "تيبو" السيدان الأبرز ضمن طرازات العلامة الإيطالية "فيات" في التربع على عرش قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في السوق المصري مسجلة ما يصل إلى 5,508 سيارة خلال 2022، بحسب ما أفاد تقرير مجلس معلومات سوق السيارات – أميك لإحصاءات العام الماضي 2022.



وكانت مبيعات السيارات الأوروبية قد شهدت انخفاضًا ملحوظً قدرت نسبته بنحو 51.3% خلال 2022 مقارنةً بـ 2021 مسجلة إجمالي مبيعات بلغ 24,441 سيارة في 2022 مقارنةً بمبيعات بلغت 50,212 سيارة في 2021.

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وبحسب تقرير "أميك"، فإن "رينو ميجان" جاءت في المركز الثاني ضمن القائمة بمبيعات 2,697 سيارة، فيما جاءت "لادا جرانتا" السيدان الاقتصادية في المرتبة الثالثة بعدما باعت ما يصل إلى 2,424 سيارة.وفي المركز الرابع، جاءت "بيجو 3008" بمبيعات 1,465 سيارة، واستطاعت "ستروين C5 Aircross" أن تحجز لها مكانًا ضمن قائمة السيارات الأوروبية العشرة الأكثر مبيعًا في مصر، لتأتي في المركز الخامس بعد تسجيلها 1,340 سيارة متفوقة بذلك على "أوبل موكا" التي جاءت في المركز السادس بمبيعات 1,048 سيارة.وتأتي الكرو أوفر "أوبل كروس لاند " في المركز السابع مسجلة 980 سيارة مباعة خلال 2022.. تليها في المركز الثامن السيارة "رينو لوجان" حيث بلغت مبيعاتها 844 سيارة.أما عن المراكز الأخيرة، فقد جاءت "أوبل كورسا" الجديدة في المركز التاسع بعد مبيعات بلغت 816 سيارة خلال 2022، وأخيرًا "سيتروين C – Elysees" في المركز العاشر بمبيعات 798 سيارة.