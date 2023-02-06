أسعار العملات فى مصر اليوم الإثنين 6-2-2023



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الإثنين 6-2-2023، مقابل الجنيه المصري، اختلافا بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض لسعري الشراء والبيع، بمستهل التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالى سعر صرف 6 عملات وهم: «الدينار الكويتي، والدولار، والريال السعودي، واليورو، والدرهم الإماراتي، والجنيه الإسترليني»، وفقا شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 98.96 جنيه للشراء، و 99.46 للبيع.



سعر الدولار اليوم: 30.21 جنيه للشراء، و 30.31 للبيع.

قد يعجبك أيضا...

سعر الريال السعودي اليوم: 8.05 جنيه للشراء، و 8.07 للبيع.سعر اليورو اليوم: 32.61 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.41 جنيه للشراء، و 36.54 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةبنك سايب: 98.93 جنيه للشراء، و 99.48 للبيع.بنك كريدي أجريكول: 93.59 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.البنك الأهلي المصري: 95.36 جنيه للشراء، و 99.14 للبيع.بنك مصر: 95.39 جنيه للشراء، و 99.14 للبيع.سعر الدولار في البنوك المصريةبنك الاستثمار العربي: 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.البنك التجاري الدولي: 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.البنك الأهلى المصرى: 30.13 جنيه للشراء، و 30.23 للبيع.بنك مصر: 30.13 جنيه للشراء، و 30.23 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي القطري: 7.97 جنيه للشراء، و 8.08 للبيع.بنك الكويت الوطني: 7.85 جنيه للشراء، و 8.08 للبيع.البنك الأهلى المصري: 8.02 جنيه للشراء، و 8.05 للبيع.بنك مصر: 8.02 جنيه للشراء، و 8.05 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي الكويتي: 32.64 جنيه للشراء، و 33.17 للبيع.بنك التنمية الصناعية: 32.51 جنيه للشراء، و 33.06 للبيع.البنك الأهلي المصري: 32.51 جنيه للشراء، و 33.06 للبيع.بنك مصر: 32.51 جنيه للشراء، و 33.06 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةمصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.24 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.بنك الإسكندرية: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.البنك الأهلي المصري: 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.بنك مصر: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالمصرف المتحد: 36.42 جنيه للشراء، و 37.19 للبيع.البنك المصري الخليجي: 36.41 جنيه للشراء، و 37.21 للبيع.البنك الأهلي المصري: 36.30 جنيه للشراء، و 37.07 للبيع.بنك مصر: 36.30 جنيه للشراء، و 37.07 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.