فيديو .. الشعراوي يوضح جزاء لمن يؤخر الصلاة حتى ينتهي من عمله

إقامة الصلاة هي استدامة إعلان ولاء العبد لربه خمس مرات، وهذه الاستدامة ساعة ينادي: “الله أكبر”، فلا تشغل بمخلوق آخر لربك يناديك، فماذا لو أن أباك ناداك ولم تجبه؟، ماذا سيكون الموقف بالنسبة له؟،سيكون الموقف صعبًا وقتها، هكذا قال الشيخ محمد متولى الشعراوي، إمام الدعاة.
وشدد على أنه يجب المواظبة على أداء الصلاة، فهي أول ما يسأل عليه العبد فى قبره.
وتابع “ الشعراوي” قلنا إن شعار الأذان الذي اهتدت إليه الفطرة الإنسانية، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أي أكبر من كل ما يشغلك عنه، فإياك أن تنشغل عنه بالزرع، ولو كان الأمر عملية جراحية، فقد سألني طبيب، إنهم يجرون العمليات بين الظهر والعصر، والوقت لا يتسع للصلاة، فسألته: بالله عليك، ماذا لو طرأ عليك أن تقضي حاجتك أثناء العملية، هل ستذهب أم لا؟ فضحك وقال: نعم سأذهب.
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