الإفتاء توضح .. هل توزع الأرزاق بعد الفجر إلى الشروق؟

يهتم الكثير بمعرفة هل توزع الأرزاق بعد الفجر إلى الشروق ولا نصيب للنائمين ؟ من أن النوم بعد صلاة الفجر أو ما يعرف بنوم الصبحة أصبح حال الكثيرين، وحيث إن طلب الرزق من المساعي والمطالب التي لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها طوال حياته، فهذا يطرح بشدة سؤال هل توزع الأرزاق بعد الفجر إلى الشروق ؟، والذي من شأنه أن يهدد حياة أولئك النائمين ويجعلها شاقة بعدما ضاق عليهم الرزق، وتكدر عيشهم ، ولعل كثرة الأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد فضل البكور في طلب الرزق مع كراهة النوم بعد صلاة الفجر ، هو ما يدعو لتحري حقيقة هل توزع الأرزاق بعد الفجر إلى الشروق ولا نصيب للنائمين ؟ .
هل توزع الأرزاق بعد الفجر
أجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال: هل توزع الأرزاق بعد الفجر إلى الشروق ؟ ، إنه ورد عن وقت بعد الفجر ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ » رواه الترمذي ، أما عن توزيع الأرزاق بعد الفجر، فهذا شيء لا أصل له.
وأوضح أن الله سبحانه هو وحده الذي يوزع الأرزاق ، لأنه الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا، والله تعالى يوزع الأرزاق بين عباده في كل وقت، وعن حقيقة هل توزع الأرزاق بعد الفجر فقط، فهذا ليس صحيحًا لأن الله سبحانه وتعالى يوزع أرزاقه بين عباده في الليل والنهار وفي أول النهار وفي وسطه وفي آخره وفي كل وقت ، هو الذي يوزع الأرزاق بين عباده بأمره جل وعلا وتقديره وما أمر به من الأسباب ودعا إليه من الأعمال .
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