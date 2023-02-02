تنعكس العقوبات الغربية على منتجات النفط الروسي سلبا على مادة هامة لألمانيا

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قالت وسائل إعلام ألمانية إن فرض سقف على أسعار المنتجات النفطية الروسية يهدد ألمانيا بارتفاع سعر وقود الديزل.



وحظر الاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم الأحد 5 فبراير استيراد المنتجات النفطية الروسية لفترة انتقالية مدتها 55 يوما، كما حددت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع سقوفا سعرية لهذه المنتجات.



يقول موقع RND إن هذه الخطوة تنطوي على خطر ارتفاع أسعار الديزل في ألمانيا.

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ويضيف توماس بولس من معهد الاقتصاد الألماني أن وقود الديزل يعاني حاليا من نقص في السوق العالمية. إذا لم يعد الاتحاد الأوروبي يشتريه من روسيا، فسيتعين الحصول على الوقود من بعيد، مثل السعودية. حيث سعة السفن الخاصة محدودة، والطرق أطول، والنقل أغلى بالمقابل.ويلفت موقع RND إلى أن أسعار الديزل أعلى في ألمانيا الشرقية، وهو ما يرتبط بانخفاض الإنتاج في مصفاتي تكرير في ألمانيا الشرقية.وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تنفيذ تطبيق وضع سقف لسعر منتجات تكرير النفط الروسي بدءا من اليوم الأحد.وتواجه الدول الغربية ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي. على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، الغاز في المقام الأول، وفقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.