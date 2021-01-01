اعرف التفاصيل..ببغاء أليف يكلف مالكه السجن وغرامة 90 ألف دولار..



ببغاء ببغاء

واجه رجل تايوانى حكم بالسجن لمدة شهرين وغرامة قدرها 3.04 مليون دولار تايوانى بما يعادل حوالي 90 ألف دولارًا، بعد أن أصاب الببغاء الخاص به طبيبًا كان يتجول في نفس المكان، وحسب ما نشره موقع news، تعرض الطبيب "لين" إلى خلع فى مفصل الورك وكسر بالحوض بعد السقوط الذى تسبب به طائر الببغاء، حيث حط الطائر على ظهر الطبيب وبدأ يرفرف بأجنحته ما أدى إلى فزع الطبيب ووقوعه أرضًا.

طبيب يرفع دعوى قضائية بسبب ببغاء

ورفع الطبيب لين، دعوى قضائية ضد مالك الببغاء، معتبرًا أن إصابته جاءت بسبب الإهمال، وقدم دعوى مدنية للتعويض عن خسائره المالية، وقال للمحكمة إنه مكث أسبوعا فى المستشفى بسبب إصابته ولم يتمكن من العمل لأكثر من نصف عام، ويحتاج إلى ستة أشهر للتعافي منها ثلاثة أشهر من الرعاية الخاصة.



وقال محاميه إن الطبيب لين هو جراح تجميل، وتنطوى وظيفته على الوقوف لفترة طويلة لإجراء الجراحة، وبالتالي أدت الإصابة إلى خسائر مالية كبيرة، وأضاف "يمكنه الآن المشى، لكن إذا وقف لفترات طويلة لا يزال يشعر بالخدر في أطرافه"، فيما قال ممثل عن المحكمة لوسائل الإعلام، إن القضية "نادرة" ولا تشبه أى قضية شوهدت فى محكمة مدنية على مدى العقد الماضى.



وقضت المحكمة بأن سقوط الطبيب لين، كان بسبب إهمال مالك الببغاء، وقال القاضي إن حجم الببغاء كبير، ارتفاعه 40 سم مع امتداد جناح 60 سم يعني أن المالك كان يمتلك حيوانا كبيرا، وكان يجب أن يتخذ إجراءات وقائية.



وحسب التقرير، فإن الحكم صدر بتهمة التسبب فى إصابات غير مقصودة، وقال المالك إنه يحترم قرار المحكمة، لكنه يعتزم الاستئناف، بحجة أن الببغاوات ليست عدوانية وأن التعويض مرتفع للغاية.