شاهد| 100 قتيل جراء زلزال تركيا المدمر

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صورة الخبر: زلزال تركيا
زلزال تركيا

ضرب زلزال عنيف، صباح اليوم الاثنين، محافظات تركية مختلفة جنوب البلاد مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة أكثر من 500 بجروح إضافة إلى حصار العشرات تحت أنقاض المباني، بحسب تركيا الآن.

وقد نشرت وسائل الإعلام التركية، لحظات إنقاذ مواطنة، بولاية قهرمان مرعش التركية من تحت الأنقاض خلال عمليات الإنقاذ الجارية في المناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب عدة ولايات جنوبي تركيا بقوة.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع بقوة 7.4 درجة على عمق عشرة كيلومترات في قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، بينما قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عملاقة (تسونامي).

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن طواقم الوزارة تدير عملية الإنقاذ في المنطقة التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد، والتي تتعرض لهزات ارتدادية.

وأضاف الوزير أن الزلزال ضرب مدينتي هاتاي وغازي عنتاب، وأن فرق الإنقاذ من كل المحافظات تتجه للمناطق المنكوبة.

https://twitter.com/i/status/1622481554034331648

المصدر: وسائل الإعلام التركية

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