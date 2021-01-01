تم شراؤها بـ250 جنيها إسترلينيا..عرض ثريا تاريخية فى مزاد بـ3 ملايين دولار..



ثريا ثريا

تستعد دار كريستى الشهيرة للمزادات، لعرض "ثريّا" أثرية للبيع فى مزاد، فى لندن، والثريا التاريخية، تم شراؤها، مقابل 250 جنيه إسترلينى فقط، ومن المتوقع أن تجلب ملايين من بيعها.



تاريخ الثريا

فى عام 1960، كان الرسام البريطاني جون كراكستون يمر بالمتجر عندما تعرّف إلى ثريا فريدة من نوعها لألبرتو جياكوميتى، كقطعة كانت ملكًا لصديقه الراحل وفاعل الخير بيتر واتسون، جامع الأعمال الفنية، وفقا لموقع CNN عربية.



الثريا التاريخية، تعود للنحات والرسام السويسرى جياكوميتى، والذى اشتهر بمنحوتاته الطويلة، مثل "L’homme au doigt" (الرجل ذو الإصبع)، و "L’homme qui marche" (الرجل الذي يمشي)، وهاتان المنحوتتان، تعتبران من أغلى المنحوتات التي بيعت في مزاد.

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النحات السويسرى جياكوميتي، لديه العديد من المنحوتات، ويظهر تأثره بالسريالية العديد من القطع الفريدة، من بينها هذه الثريا، وتُوفي جياكوميتي في عام 1966، عن عمر يناهز الـ64 عامًا.السعر المتوقع لبيع الثرياالثريا المميزة، مصنوعة من البرونز مع الزنجار الذهبي البني اللون، ويبلغ طولها حوالي 134 سنتمترًا، وعرضها حوالي 152 سنتمترًا، ومن المتوقع أن تتراوح قيمتها بين 1.9 مليون دولار و3.7 مليون دولار، وسبق أن بيعت ثريّا أخرى لجياكوميتي فى مزاد عام 2018، بأكثر من 9 ملايين دولار.وكلّف جامع الأعمال الفنية الراحل، واتسون جياكوميتي بتصميم "Chandelier for Peter Watson" خلال رحلة قام بها إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث عاش وعمل جياكوميتي، بين عامي 1946-1947، وذلك خلال توجه واتسون نحو مكتب مجلة الأدب والفنون الشهيرة "هورايزون" اللندنية، التي شارك في تأسيسها، وظلت الثريا معلقة فى المكتب حتى إغلاق المجلة في عام 1950، ووُضعت في المخزن.وبعد مرور عقد من الزمن، عقب وفاة واتسون، اكتشف الرسام البريطاني، وصديق واتسون، كراكستون الثريا في متجر للتحف، واشتراها وعلّقها في غرفة الموسيقى بمنزله في منطقة هامبستيد، شمال لندن، وتُوفي كراكستون عام 2009، وبيعت الثريا ضمن ممتلكاته.ومن جهتها قالت ميشيل ماكمولان، كبيرة الأخصّائيين لدى دار كريستي، إن الثريا مزيج من أعمال جياكوميتي وأساليبه، خلافًا لأي شيء آخر رأته قبلًا من أعمال النحات، وأضافت: "مزيج رائع من لغة جياكوميتي النحتية، بالتوازي مع تصميم أعماله المصقول"، وسيبدأ المزاد لبيع الثريا، يوم 28 فبراير، في لندن.