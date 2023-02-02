أسعار الأسماك في سوق العبوراليوم 6 فبراير 2023



أسعار الأسماك أسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك حالة استقرار فى سوق العبور خلال تعاملات اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 .



وتنشر « بوابة أخبار اليوم » الأسعار حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.



وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 39 إلى 47 جنيها.

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- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 36 إلى 38 جنيها .- البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 45 جنيهًا.- فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 170 جنيهًا- قشر بياض من 60 إلى 100 جنيهًا للكيلو .- سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًا،- بياض أملس من 60 الى 100 جنيهًا.- سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا .- سمك الوقار بين 60 إلى 140 جنيهًا.- سمك موزة ما بين 35 إلى 75 جنيهًا .-الجمبري نمرة 1 من 250 إلى 350 جنيهًا-الجمبري المجمد من 160 إلى 260 جنيهًا- البرانيس الاسكندراني من 60 إلى 100 جنيهًا للكيلو- القراميط فتراوح سعرها ما بين 10 الى 20 جنيهًا،- المكرونة السويسي من 60 الى 100 جنيهًا.- سمك البوري الممتاز ما بين 65 إلى 87 جنيهًا .وسعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.- الكابوريا بين 28 إلى 90 جنيهًا.- السبيط والكاليماري بين 110 الى 220 جنيهًا.- سمك موسى من 165 الى 275 جنيهًا .- اسماك السردين المجمد من 35 إلى 55 جنيهًا .ومن جانبه قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تطوير بحيرات مصر الطبيعية وإعادتها إلى سابق عهدها قبل خمسة عهود كان بمثابة حرب خاضتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية لإزالة التعديات وتطهير بحيرات مصر وخاصة بحيرة المنزلة التى كانت مأوى للخارجين عن القانون من البلطجية وتجار السلاح والمخدرات.وأشار رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية إلى أن أهم مكاسب تطوير بحيرة المنزلة أنها ساهمت في زيادة الإنتاج السمكي للبحيرة وتنوعه ورفع كفاءتها وخفض نسب التلوث التى كانت في أعلى معدلاتها نتيجة الصرف الصحى وعدم حركة المياه و تحسين الهواء وخفض مخاطر الإصابة بالأمراض وتنويع الثروة السمكية.