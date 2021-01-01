الحصيلة الأولى لضحايا الزلزال في سوريا

أفادت وكالة الأنباء رويترز، صباح اليوم الاثنين ، أن التلفزيون الرسمي السوري قال إن زلزالا خلف أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى في شمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.
ودعا التلفزيون الرسمي المواطنين إلى المساعدة في نقل الضحايا إلى المستشفيات في سياراتهم.
و أعلن مسؤول صحي في محافظة حلب لرويترز، إن بعض السكان ما زالوا تحت الأنقاض وإن الجرحى يذهبون إلى المستشفيات على شكل موجات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!