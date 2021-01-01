الحصيلة الأولى لضحايا الزلزال في سوريا



الزلزال في سوريا الزلزال في سوريا

أفادت وكالة الأنباء رويترز، صباح اليوم الاثنين ، أن التلفزيون الرسمي السوري قال إن زلزالا خلف أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى في شمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.



ودعا التلفزيون الرسمي المواطنين إلى المساعدة في نقل الضحايا إلى المستشفيات في سياراتهم.



و أعلن مسؤول صحي في محافظة حلب لرويترز، إن بعض السكان ما زالوا تحت الأنقاض وإن الجرحى يذهبون إلى المستشفيات على شكل موجات.

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وذكر المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، إن زلزالا بقوة 7,8 درجات هز جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب الاثنين، ووقع على عمق نحو 17,9 كلم.وفي نفس السياق قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن زلزالا قوته 7.7 درجة هز وسط تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.وأضاف المركز، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.