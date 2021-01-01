رواد فضاء يابانيون و أمريكيون يكملون السير في الفضاء

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكملت رائدة فضاء ناسا نيكول مان ورائد فضاء جاكسا كويتشي واكاتا سيرهما في الفضاء، من أجل التحضير لتركيب الألواح الشمسية iROSA على محطة الفضاء الدولية.

بدأ السير في الفضاء يوم الخميس الماضي في الساعة 07:45 بالتوقيت الشرقي وانتهى في الساعة 14:26، نجح رواد فضاء في تنفيذ جميع العمليات اللازمة لتركيب الألواح الشمسية.

أصبح هذا الحدث هو السير في الفضاء رقم 259، الذي يتم تنفيذه من على متن محطة الفضاء الدولية.

في وقت سابق، أشارت وكالة ناسا إلى أن الألواح الشمسية الموجودة في محطة الفضاء الدولية تعمل بشكل طبيعي، ولكن تظهر عليها علامات التآكل: تم تركيب بعض الألواح مرة أخرى.

يُطلق مسمى السير في الفضاء على أي نشاط يقوم به رائد الفضاء عند خروجه من المركبة وأثناء وجوده في الفضاء ويسمى السير في الفضاء أيضاً بـ "EVA" أي النشاط خارج المركبة أو المحطة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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