بدء إطلاق قمر الأرصاد الجوية 4 Electro-L بميناء بايكونور الفضائي



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أطلق الصاروخ الحامل Proton-M المزود بقمر الأرصاد الجوية 4 Electro-L، اليوم الأحد5 فبراير، من ميناء بايكونور الفضائي.



سينفصل قسم الرأس عن المرحلة الثالثة بعد 585 ثانية من الإطلاق، ثم سيستمر إطلاق القمر الصناعي في المدار لعدة ساعات بواسطة المرحلة العليا DM-03.



تتيح الأقمار الصناعية Elektro-L، أثناء وجودها في المدار الثابت بالنسبة للأرض، تلقي ومعالجة صور متعددة الأطياف للغيوم وسطح الأرض الأساسي ، وتلقي بيانات الأرصاد الجوية في المدار، وأداء وظائف الاتصالات من حيث التوزيع، وتبادل بيانات الأرصاد الجوية المائية وبيانات الفيزياء الكونية، وكذلك إشارات الترحيل من منارات الطوارئ في نظام كوسباس-سارسات.

قد يعجبك أيضا...

تم إطلاق أول قمر صناعي Elektro-L في يناير 2011، انقطع الاتصال به، ثم إطلاق 2 Elektro-L إلى المدار في عام 2015، ورقم 3 Elektro-L في عام 2019 واستمروا في العمل.