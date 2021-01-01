اقتران القمر وقلب العقرب ..15 فبراير..

كشف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، د. أشرف تادروس، إن السماء تشهد يوم 15 فبراير، اقتران القمر وقلب العقرب.
قال: "يقترن القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب ".
أضاف: "يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة باتجاه الشرق في الـ 2:15 صباحا في ذلك اليوم إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس".
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