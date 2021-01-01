أنواع من الأعشاب تساعد على خفض مستويات السكر بشكل طبيعي

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غالبا ما يحصل مرض السكري على اسم "القاتل الصامت" كونه يؤثر على الأداء العام للجسم بشكل كبير ويتسبب بشكل تدريجي في حدوث مضاعفات خطيرة تؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل متعلقة بالرؤية وغيرها من التأثيرات السلبية.



ولأن مرض السكري يعد أحد أبرز الأمراض المزمنة الأكثر انتشارا على مستوى العالم والتي تحتاج إلى التعامل معه بشكل مستمر والسيطرة عليه لعدم تطور تأثيراته لهذا من الضروري المحافظة على مستويات السكر في الدم بشكل صحي عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.



وكذلك اعتماد بعض الطرق الطبيعية التي قد تساعد على التحكم بشكل طبيعي في مستويات السكر في الدم ومن أبرز هذه الطرق هو تضمين الأعشاب في النظام الغذائي اليومي ومن أبرزها وفقا لموقع "أن دي تي في"

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- روزماري أو إكليل الجبليعد الروزماري أحد الأعشاب ذات الرائحة الجذابة التي لا تساعد فقط في إنقاص الوزن بل تتحكم أيضا في مستويات السكر في الدم حيث يساهم في خفض مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم والعمل على زيادة مستويات الكوليسترول الجيد.- الجينسنجيعد الجينسنج عنصر أساسي من عناصر الطب الآسيوي كونه يتمتع بصفات قوية لتعزيز المناعة ومقاومة السكري من خلال العمل على إبطاء سرعة امتصاص الجسم للكربوهيدرات وتشجيع البنكرياس على إنتاج المزيد من الأنسولين الذي يسهل دخول السكر في الدم إلى الخلايا وتحويله إلى طاقة.- المريميةتعتبر المريمية من أبرز الأعشاب فاعلية في خفض مستويات السكر في الدم عند تناولها على معدة فارغة حيث تزيد من إفراز الأنسولين وتساعد في السيطرة على مرض السكري.- الزنجبيليتم استخدام الزنجبيل هذه العشبة العطرية لعلاج مرض السكري من خلال المساعدة على زيادة إفراز الأنسولين وزيادة حساسية الجسم له.- الحلبةيتم استخدام بذور الحلبة لعلاج مشاكل الجلد والجهاز الهضمي بالإضافة إلى ذلك تساعد في علاج مشاكل التمثيل الغذائي لقدرته على خفض مستويات السكر في الدم وعلاج مرض السكري.