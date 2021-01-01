5 وصفات لزيوت طبيعية لعلاج الانتفاخات حول العينين..



انتفاخات حول العينين انتفاخات حول العينين

تستغرق الهالات السوداء وقتًا لعلاجها وتتطلب انضباطًا كبيرًا"، ومع ذلك ، فإن التخلص منها ليس مستحيلاً، يمكن أن تساعد المكونات اليومية الموجودة في خزانة مطبخك.



فالوجه المتوهج بشكل طبيعي الخالي من الشوائب والبقع والهالات السوداء هو رغبة لدى معظم الناس، وتصادف أن الهالات السوداء وأكياس ما تحت العين من أكثر مشاكل الجمال شيوعًا التي يعاني منها الجميع من سيدات ورجال، في حين أن نمط النوم السليم والنظام الغذائي الصحي عادةً ما يهتمان بمعظم هذه المشكلات ، فهناك أوقات يصعب فيها تجنب الهالات السوداء أو العيون المنتفخة، ومن العوامل المساهمة أيضًا الإجهاد ونقص السوائل والمرض لفترات طويلة وانخفاض مستويات الهيموجلوبين أو العمل لساعات طويلة أمام الكمبيوتر.



فالعيون المنتفخة قد تضيف إلى لأعمارنا بالفعل سنوات عديدة، وبالطبع لا ترغب أي واحدة منّا في أن تصبح أكبر بكثير من سنها .

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ولهذا نبحث دائماً عن علاج انتفاخات حول العينين، التي تجعل الوجه يبدو شاحباً، وهنا يأتي دور الزيوت الطبيعية، التي تحتوي على خصائص عديدة تساعد في علاج الانتفاخ حول العينين، وكذلك تحد من ظهور الهالات السوداء.ولذلك نستخدم الزيوت العطرية في العلاج بالروائح لتخفيف التوتر أو القلق، وتعزيز جهاز المناعة، وتعزيز الاسترخاء العميق الذي يمكن أن يساعد في علاج انتفاخ العين، ويمكن أيضًا استخدامها لتقليل الالتهاب والألم الناجم عن الالتهاب.لذلك نقدم لكم 5 زيوت طبيعية للعيون المنتفخة، فإليكِ التفاصيل، نقلا عن موقع "usefulessentialoils".1- زيت اللبان العطري:زيت اللبان الأساسي هو مكون طبيعي آخر يمكن أن يساعد في انتفاخ العين الناجم عن قلة النوم والتوتر.نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، يمكن أن يساعدك أيضًا في تخفيف الآلام، مما يتيح لك الحصول على نوم أكثر راحة في الليل.ووفقًا للدراسات الحديثة، يمكن أن يزيل السموم من الجلد ويشجع على تجديد الخلايا مما يساعد في النهاية على انتفاخ العين والهالات السوداء، وتساعد خصائصه المضادة للالتهابات والقابضة بالتساوي على تحسين انتفاخ العين.2- زيت الكافور العطري:على الرغم من أن زيت الأوكالبتوس الأساسي ليس له تأثير مباشر على عينيك، إلا أنه يمكن استخدامه لعلاج العيون المنتفخة والجلد المتهيج.كما أن رائحة الأوكالبتوس مهدئة أيضًا، مما يجعله خيارًا رائعًا لعلاج انتفاخ العين الناجم عن قلة النوم أو الإجهاد.وأظهرت دراسة نُشرت على الإنترنت في عام 2021 أن التأثيرات المضادة للالتهابات لأوكالبتوس يمكن أن تساعد في مشاكل العين الشائعة بما في ذلك انتفاخ العين والهالات السوداء.3- زيت شجرة الشاي العطري :زيت شجرة الشاي الأساسي علاج طبيعي لانتفاخ العينين الناتج عن قلة النوم أو الإجهاد أو التوتر وآثاره السلبية على البشرة، حيث تدعم كل هذه العوامل مشاكل واضحة في الجلد، حيث إن لزيت شجرة الشاي خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ والهالات السوداء.وعند تطبيقه في صيغة جل، يمكن أن يقلل من انتفاخ العين، وكشفت دراسة أن التأثيرات المضادة للالتهابات للزيوت الأساسية لشجرة الشاي يمكن أن تكون فعالة جدًا في تقليل انتفاخ العين.4- زيت اللافندر الأساسي :لا يساعد زيت اللافندر فقط في تقليل التورم حول العينين وجعلهما أقل انتفاخًا ولكن أيضًا رائحة اللافندر تساعد على الاسترخاء والهدوء لعينيك.كما أن له خصائص مطهرة يمكن أن تساعد في منع العدوى إذا كان هناك أي منها حول عينيك.كذلك كشفت دراسة أن زيت اللافندر الأساسي يمكن أن يزيد من جودة النوم الذاتي التي يمكن أن تساعد في الحد من الانتفاخات حول العيون، خاصة وأن قلة النوم هي السبب الرئيسي لانتفاخ العين، كذلك له العديد من الفوائد الأخرى للعناية بجمالكِ مثل فوائد زيت اللافندر لشعر لامع وجذاب.5- زيت السرو العطري:هذا الزيت الأساسي فعال للغاية في تقليل انتفاخ العين بسبب آثاره الطبيعية كقابض رائع يمكنه شد الجلد المترهل حول عينيك.ويحتوي زيت السرو العطري أيضًا على خصائص "تضييق الأوعية" وهي طريقة أخرى تساعد في تقليل التورم.وأظهرت دراسة حديثة بحثت في تأثير استنشاق زيت السرو الأساسي على الإجهاد أنه يمكن أن يساعد في تحسين الحالة المزاجية وتحسين النوم.