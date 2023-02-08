تعرف علي .. القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي وريال مدريد

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الأهلي وريال مدريد

الأهلي المصري يخوض مباراة هامة وقوية أمام نظيره العملاق الإسباني، ريال مدريد، الأربعاء 8 فبراير 2023 ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية للموسم الكروي 2023.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد
ينطلق اللقاء بين الأهلي وريال مدريد في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية الأربعاء 8-2-2023 عند الساعة الثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والتاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب أفريقيا والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد
Arryadia TNT HD
Match Football 2
Sport TV5 Portugal
Foot+ Multisports 5
Nova Sport 2 CZECH

Shahid VIP

المصدر: almasryalyoum

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