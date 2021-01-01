تحديد .. حكام مباراة الأهلي وريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية

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الأهلي وريال مدريد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، طاقم تحكيم مباراة الأهلي وريال مدريد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ويدير مباراة الأهلي وريال مدريد، الأوروجوياني أندريس ماتونتي، ويعاونه مواطنيه نيكولاس تاران مساعد أول، ومارتن سوبي مساعد ثاني، والهندوراسي إيفان بارتون حكما رابعا.

وعين فيفا على تقنية الفيديو لمباراة الأهلي وريال مدريد، الكولومبي نيكولاس جالو، ويساعده الفنزويلي خوان سوتو، ولدعم التسلل الأمريكية كاثرين نيسبيت ومعها المكسيكي فرناندو جيريرو.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد
وتقام مباراة الأهلي وريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل في تمام التاسعة مساءً على ملعب مولاي عبد الله، في مدينة الرباط.

ويتطلع النادي الأهلي لتحقيق الفوز الأول في تاريخه على بطل أوروبا ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بعدما نجح المارد الأحمر من قبل في تحقيق الفوز على جميع أبطال القارات الأخرى، بالإضافة إلى فريق الدولة المستضيفة.

وسبق للنادي الأهلي مواجهة بطل أوروبا في كأس العالم للأندية، مرة واحدة من قبل، جاءت في نسخة 2020، عندما التقى المارد الأحمر مع بايرن ميونخ الألماني، وخسر بهدفين دون رد.

ويقدم الأهلي حتى الآن مشاركة مميزة في كأس العالم للأندية، بعدما اكتسح أوكلاند النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية بثلاثية نظيفة، ثم أطاح بفريق سياتل الأمريكي من ربع النهائي، ليواصل المغامرة لمواجهة ريال مدريد في المربع الذهبي.

المصدر: cairo24

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