تفاصيل .. رحيل عصام الحضري المفاجئ عن تدريب حراس المنتخب الأولمبي



عصام الحضري عصام الحضري

قرر عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي، الرحيل عن قيادة حراسة مرمي الفراعنة الصغار وقبل مواجهة المنتخب أمام منتخب زامبيا، ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



أزمة سابقة مع ميكالي

وعلم القاهرة 24 من مصادره أن عصام الحضري كان بالفعل قد اجتمع مع روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لحل الأزمة الأخيرة، التي كانت بين الطرفين والتي جعلت المدرب البرازيلي يطلب من محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأولمبي رحيله عن جهاز المنتخب.



سفر يغضب اتحاد الكرة

ولكن كان تم تقريب وجهات النظر خلال الفترة الماضية، ولكن جاء سفر عصام الحضري لتحليل بطولة كأس الخليج فى أحد القنوات الفضائية الخارجية ليغضب اتحاد الكرة مرة أخرى، ويتم خصم شهرين من راتب مدرب حراس الفراعنة، وهو ما رفضه الحضري خلال الفترة الماضية وحاول أن يجعل اتحاد الكرة يتراجع عن قراره، ولكن جاء رفض محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لذلك الأمر ليجدد الخلاف بالنسبة للحضري.

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وعلم القاهرة 24 أن رحيل عصام الحضري كان مفاجئ بالنسبة لعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم إبلاغ محمد بركات منذ ساعات قليلة أنه قام بالتوقيع مع منتخب سوريا.ويذكر أن عصام الحضري أعلن عن رحيله لتدريب منتخب سوريا، ضمن الجهاز المعاون بقيادة هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر.