خلال ساعات l الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب مصر .. فيديو



أمطار غزيرة أمطار غزيرة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس.



وقالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "البلاد تتعرض لموجة جديدة من الطقس السيئ بسبب التقلبات الجوية الحادة".





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وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: "سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة"، واضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط ومن المتوقع ارتفاع الموج من (6: 4 متر)".وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: "سيكون هناك نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد".سقوط أمطاروأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: "فرص الأمطار ستزيد على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط والتي ستكون متوسطة إلى غزيرة،وقد تكون رعدية على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، بدءا من الساعات الأولى من صباح الإثنين، وبدأت من الآن على السواحل الغربية".ولفتت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: "أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون رعدية أحيانا"، مضيفة: "الأمطار مستمرة يوم الإثنين ويوم الثلاثاء والتي قد تقل يوم الثلاثاء".