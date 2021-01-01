تظهر بشكل متكرر للنساء .. أسباب انتفاخ حول العين



انتفاخ حول العين انتفاخ حول العين

يعد مشكلة انتفاح منطقة حول العين من الأمور الطارئة التى يتعرض لها الجميع ولكن بعض النساء تظهر لديهن بشكل متكرر أو مستمر .. فما السبب؟



ذكر موقع “ مايو كلينك” أن انتفاخ منطقة الجلد حول العين يحدث بسبب ضعف بنية الأنسجة والعضلات التي تدعم الجفنين.



وقد يبدأ الجلد فى الترهل وقد تهبط الدهون الموجودة في العادة حول العين وكذلك قد تجمع السوائل في تجويف أسفل العين “ منطقة ظهور الهالات” ما يجعل تلك المنطقة تبدو منتفخة أو متورمة مما يجعل المظهر العام للمرأة غير جيد.

قد يعجبك أيضا...

وقد يحدث ذلك التأثير أو يزداد انتفاخ وتورم منطقة العين نتيجة مجموعة من الأسباب والعوامل أبرزها:التقدُّم في السن.احتباس السوائل خاصة عند الاستيقاظ .الإكثار من تناول طعام مملح.قلة النوم والاضطرابات المرتبطة به.الإصابة بالحساسية.التدخين.العوامل الوراثية.تحذير: فى بعض الأحيان يحدث انتفاخ العين نتيجة المعاناة من حالات طبية معينة مثل مرض العين الدرقي، التهاب الجلد، والتهاب العضل، وأمراض الكلى.