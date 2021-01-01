الشيف ناني حفظي تقدم .. طريقة عمل الكنافة بالقشطة



الكنافة بالقشطة الكنافة بالقشطة

تقدم الشيف ناني حفظي طريقة عمل الكنافة بالقشطة بكل أسرارها وتكاتها.



المقادير بعمل الكنافة بالقشطة



1/2 كيلو كنافة

1 كوب سمنة سايحة

1/2 كوب سكر بودرة

طبقة الكريمة

3 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة قشطة

1 ملعقة كبيرة سكر

الشربات

2 كوب سكر

1.5 كوب ماء

عصرة ليمون

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الطريقة لعمل الكنافة بالقشطةأولاً الكنافة بتكون متجمدة في الفريزر ، نطلعها نفرمها في الكبة أو بإيدينا ،وعلي مفرش سيلكون أو رخامة نضيفة بننزل الكنافية عليها السكر وندمجهم مع بعض كويس ، ثم نضيف السمنة ونغلف الكنافة بيها كويس جداً .وفي صينية مقاس 28 أو 30 مدهونة سمنة كويس بننزل بنصف كمية الكنافة تقريباً المهم تكون طبقة رفيعة جدا ،ونضغطها كويس في الصينية ثم نضيف عليها طبقة الكريمة وهي سخنة ، ونسيب الطبقة لحد ماتبرد ،ثم نضيف النصف الثاني من الكنافة أو لحد ماتغطي طبقة الكريمة ، وبرضه تكون طبقة رفيعة فمش لازم نضيف نص كيلو الكنافة كله .وبعد كده بنضيف طبقة خفيفة من السمنة السايحة بالفرشاه من علي الوش .ثم ندخلها الفرن علي درجة حرارة 200 علي الرف الأوسط وبتاخد من 30_35 دقيقة ، لحد ماتاخد اللون الذهبي ونطلعها ونتركها تهدا 10 دقايق تقريباً ثم نصب عليها نصف كمية الشربات البارد من فوق ثم نقلبها ونسقيها بالنص الباقي من الشربات من الجنب التاني ، ثم نتركها تهدا لحد ماتبرد قبل مانقطعها عشان الكريمة تطلع متماسكة .