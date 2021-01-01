استشاري التغذية العلاجية يشرح فوائد التوقف عن تناول السكر

يعد السكر من أكثر الأشياء التي لا يمكن التخلي عنها وقدم الدكتورة بكر محمود استشاري التغذية العلاجية فوائد التوقف عن تناول السكر وقال بكر ماذا يحدث اذا تخليت عن السكر الأبيض لمدة أسبوعين .
1.تقليل الشعور بالجوع الدائم والتوقف عن الشكوى المزعجة الشعور بالنهم والشراهة حتى بعد إنهاء وجبتي مباشرة ..
فان السكر يمتص مباشرة وبكامله دفعة واحدة من الأمعاء ليُصب مباشرة في مجرى الدم ..
حيث إن السكر يستفز البنكرياس بشكل عاجل وطارئ لإفراز الأنسولين للتعامل بسرعة مع هذا الارتفاع في سكر الدم قبل أن يحدث ضررا لأعضاء الجسم وأهمها الدماغ و يتم إفراز الأنسولين بشكل كبير يتبع ذلك انخفاض حاد في سكر الدم..
2.الإقلاع عن السكر يمنع الرغبة في تناول السكر فقط نتماسك لثلاثة أيام لاغير قد يحدث بعض اعراض كالصداع والشره للنشويات و التوتر .. فقط تمر تلك الفترة ثم لن تفكر في السكر مرة أخرى.
3.تقليل الشعور بالإعياء خاصة بعد تناول الطعام ارتفاع مستويات السكر بالدم يؤذي المخ والأعصاب بشكل مباشر سواء على المدى الطويل أو حتى على المدى القصير.
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