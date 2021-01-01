

صبغة الشعر صبغة الشعر

لماذا تحتاجين إلى استخدام الصبغات الكيميائية التي يمكن أن تجعل شعرك مجعدًا وخشنًا بينما يمكنك صنع صبغة شعرك الطبيعية في المنزل.



طريقة تحضير صبغة الشعر في المنزل

1- البنجر



لإطلالة أرجوانية، قطعي الشمندر إلى قطع صغيرة واخلطي ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند معًا في وعاء.

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تشتهر جذور الشمندر بلونها البارز، كما أنها تزيد من تدفق الدم في فروة رأسك، ما يجعل الشعر صحيًا.خذي منخلًا واسكبي الخليط في وعاء برطمان للحصول على قوام أكثر نعومة.فقط ضعي خليط الصبغة لمدة 60 دقيقة ثم اشطفيه بشامبو خفيف، ستحصلين على شعرك الحريري ذي اللون الأرجواني في المنزل.2- قهوة شوكولاتةخذي كوبا من الإسبريسو المخمر واخلطيه مع ½ كوب من البلسم، ثم أضيفي 1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.تعمل القهوة كمنشط طبيعي للشعر، حيث تعمل على تحفيز نمو الخلايا وتغميق الشعر الرمادي الفاتح إلى لون طبيعي بدون ضجة.ضعي صبغة القهوة كقناع لمدة 60 دقيقة ثم اشطفيه.