طريقة التفريق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش



زيت الزيتون زيت الزيتون

أثارت صور زيت زيتون مغشوش حالة من الجدل على السوشيال ميديا، على جروب ربيات البيوت، وهو ما جعل حالة غضب تسود بين النساء على الجروبات متسألين هنعرف إزاى المغشوش من الأصلى؟.



ويعد زيت الزيتون من الزيوت الصحية لجسم الانسان كما انه يعالج الحساسية المتكررة ومشاكل الجهاز الهضمي وملين خفيف، ويعالج تورم العقد الليمفاوية والوهن وتورم المفاصل وكثير من الأمراض.



ويعتبر زيت الزيتون الاصلي مصدرا غنيا جداً بالفيتامينات والدهون الأحادية غير المشبعة، كما أنه يحتوي على عنصر أوميجا 3 وفيتامين أ،د،ك.

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لذا نقدم لك فى هذا التقرير الفرق بين زيت الزيتون الاصلى والمغشوش وفقا لموقع هيثلى.يتميز زيت الزيتون الأصلي بعدة مميزات تميزه عن المغشوش ومن أهم هذه المميزات هي:الرائحة النفاذة، ولون الزيت، ودرجة لزوجة الزيت، والمذاق المميز لزيت الزيتون الاصلي، ومعدل الحموضة.1_ الرائحه:يتميز زيت الزيتون الأصلي بأنه ذات رائحة نفاذة و شديدة يمكن معرفتها عن أي رائحة زيوت آخرى مغشوشة2_ اللونيكون لون زيت الزيتون الأصلي مائل إلى الأخضر عندما يكون طازجا، ثم يميل إلى اللون الأصفر الفاتح.3_اللزوجةتكون لزوجة زيت الزيتون الأصلي عندما تقوم بلمسه فيصبح أكثر لزوجة من أي نوع آخر مغشوش.4_المذاقالأشخاص المعتادة على شراء زيت الزيتون الأصلي تستطيع أن تفرقه من المغشوش بمجرد تذوقة، لان طعمه مميز و يظل فترة طويلة دون أن يتغير وتبقى قيمتها الغذائية وفيتاميناته الطبيعية كما هي مهما طالت مدة تخزينه.5_معدل الحموضةفي حالة إذا كانت الحموضة مرتفعة، فهذا يعني أن الزيت غير أصلي ومغشوش، أما إذا كانت الحموضة قليلة فهذا يشير على أنه زيت أصلي وذات جودة عالية.