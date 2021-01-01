تعرف عليها .. أعراض تحدث عند نقص الأكسجين فى الدماغ

نقص الأكسجين فى الدماغ
يعد نقص الأكسجين فى المخ من المشكلات الخطيرة التى تؤثر على كل جزء فى جسم الإنسان وتقلل كفاءة وظائفه حيث لا يقتصر تأثيرها على الذاكرة والوظائف المعرفية فقط.
ومن المهم الانتباه إلى علامات نقص الأكسجين وعلاجها بشكل سريع قبل حدوث ضرر كبير فى أحد أعضاء الجسم وتعرضها لمضاعفاته.
ووفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينك” نرصد لكم أهم علامات نقص الأكسجين فى المخ والدماغ والت يمكن للشخص الذي يعاني من نقص الأكسجين فى الدماغ ملاحظتها:
التنفس بسرعة أو بشكل سطحي ونهجان
التوقف عن التنفس
تغير لون الجلد ليكون أزرق أو رمادي خاصة الشفاه.
تشنجات أو نوبات.
السرحان وعدم الرد على الاخرين
مضاعفات طويلة لـ نقص الأكسجين فى الدماغ
قد يعاني الأشخاص الذين يتعافون من نقص الأكسجين في الدماغ من مشاكل مدى الحياة ، مثل:
ضعف الإدراك
فقدان الذاكرة.
تغير الشخصية
سوء الحكم أو عدم القدرة على التركيز.
مشاكل في التوازن أو التناسق أو المشي.
تشنجات وتقلصات فى عضلات الجسم بالكامل.
صعوبات النطق والبلع .
مشاكل في الرؤية
مضاعفات فورية لنقص الأكسجين الشديد فى المخ
يمكن أن يسبب الحرمان الشديد من الأكسجين مشاكل تهدد الحياة بما في ذلك الغيبوبة والنوبات، فبعد 10 دقائق بدون أكسجين ، يحدث موت الدماغ و يحتاج الشخص إلى تدابير دعم الحياة مثل جهاز التنفس الصناعي لمساعدته على التنفس والبقاء على قيد الحياة.
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