تعرف عليها .. أعراض تحدث عند نقص الأكسجين فى الدماغ



نقص الأكسجين فى الدماغ نقص الأكسجين فى الدماغ

يعد نقص الأكسجين فى المخ من المشكلات الخطيرة التى تؤثر على كل جزء فى جسم الإنسان وتقلل كفاءة وظائفه حيث لا يقتصر تأثيرها على الذاكرة والوظائف المعرفية فقط.



ومن المهم الانتباه إلى علامات نقص الأكسجين وعلاجها بشكل سريع قبل حدوث ضرر كبير فى أحد أعضاء الجسم وتعرضها لمضاعفاته.



ووفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينك” نرصد لكم أهم علامات نقص الأكسجين فى المخ والدماغ والت يمكن للشخص الذي يعاني من نقص الأكسجين فى الدماغ ملاحظتها:

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التنفس بسرعة أو بشكل سطحي ونهجانالتوقف عن التنفستغير لون الجلد ليكون أزرق أو رمادي خاصة الشفاه.تشنجات أو نوبات.السرحان وعدم الرد على الاخرينمضاعفات طويلة لـ نقص الأكسجين فى الدماغقد يعاني الأشخاص الذين يتعافون من نقص الأكسجين في الدماغ من مشاكل مدى الحياة ، مثل:ضعف الإدراكفقدان الذاكرة.تغير الشخصيةسوء الحكم أو عدم القدرة على التركيز.مشاكل في التوازن أو التناسق أو المشي.تشنجات وتقلصات فى عضلات الجسم بالكامل.صعوبات النطق والبلع .مشاكل في الرؤيةمضاعفات فورية لنقص الأكسجين الشديد فى المخيمكن أن يسبب الحرمان الشديد من الأكسجين مشاكل تهدد الحياة بما في ذلك الغيبوبة والنوبات، فبعد 10 دقائق بدون أكسجين ، يحدث موت الدماغ و يحتاج الشخص إلى تدابير دعم الحياة مثل جهاز التنفس الصناعي لمساعدته على التنفس والبقاء على قيد الحياة.