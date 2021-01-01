طريقة عمل السبانخ بكبدة الدجاج

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السبانخ بكبدة الدجاج

تعد السبانخ من أكثر الأكلات التى تحتوى على قيمة غذائية عالية ولكن الكثير من الأشخاص لايحبون تناولها بسبب مذاقها الغريب.
نقدم لكم طريقة عمل السبانخ بكبدة الدجاج بمذاق مميز وشهي من خلال وصفة الشيف شربيني

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مقادير سبانخ بكبدة الدجاج
سبانخ
كبدة دجاج
بصل
وم
مرقة
دبس رمان
صنوبر محمر
عصير ليمون
زيت
ملح ‏
فلفل أسود

طريقة عمل السبانخ بكبدة الدجاج
* شوحي البصل فى الزيت مع الملح والفلفل الأسود في طاسة على النار وضيفي السبانخ المفرومة وقلبيها جيدا حتى تذبل
* في حلة بها ماء مغلي وخل ضعي الكبدة في ماء قليلا ثم اخرجيها وشوحيها في طاسة اخرى بها زيت وثوم مفروم وصنوبر ثم ضعي ملح وفلفل ودبس رمان وقلبيها حتى تحمر وتقدم مع السبانخ .

المصدر: elbalad

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