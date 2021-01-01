تعد السبانخ من أكثر الأكلات التى تحتوى على قيمة غذائية عالية ولكن الكثير من الأشخاص لايحبون تناولها بسبب مذاقها الغريب.
نقدم لكم طريقة عمل السبانخ بكبدة الدجاج بمذاق مميز وشهي من خلال وصفة الشيف شربيني
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مقادير سبانخ بكبدة الدجاج
سبانخ
كبدة دجاج
بصل
وم
مرقة
دبس رمان
صنوبر محمر
عصير ليمون
زيت
ملح
فلفل أسود
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