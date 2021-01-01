مواصفات هاتف G72 Max من BLU ..موبايل أندرويد جديد يقلب الموازين..



هاتف G72 Max هاتف G72 Max

أعلنت شركة BLU التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، عن أحدث هاتف ذكي لها والذي يطلق عليه اسم G72 Max، وتشير المواصفات بوضوح إلى أنه هاتف منخفض التكلفة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت شركة BLU بشكل رسمي عن مواصفات هاتفها الذكي الجديد G72 Max من BLU، ولسوء الحظ، لم تشارك BLU أي تواريخ تسعير أو الأسواق التي سيتوفر بها الهاتف.



مواصفات هاتف G72 Max من BLU



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تم تصميم هاتف أندرويد الجديد G72 Max من BLU، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.8 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.ويعمل هاتف BLU G72 Max، بمعالج متواضع Helio G37، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بخيار واحد بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، إلى جانب 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسيع.وفي الجزء الخلفي من الجهاز، يضم هاتف BLU G72 Max، كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل متصلة بمستشعرين آخرين غير محددين، وذلك إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.ويحزم هاتف أندرويد منخفض التكلفة BLU G72 Max، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ولكن لم تذكر شركة BLU سرعة الشحن الخاصة بالهاتف، ويعمل G72 Max بنظام التشغيل أندرويد 12 خارج الصندوق.