تسريبات حول سلسلة هواتف Huawei P60 المرتقبة

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صورة الخبر: Huawei P60
Huawei P60

إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول تصميم ومواصفات سلسلة Huawei P60 قبل الإعلان الرسمي.

تقدم هواوي قريباً للأسواق سلسلة Huawei P60 التي تتضمن الإصدار الرئيسي وإصدار Pro، كما تشير بعض التوقعات إلى إصدار أعلى بعنوان Ultra.

وتقدم هواوي الجيل القادم من هواتفها الذكية بتحسينات في الكاميرة، مع نظام العدسات المتغيرة، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن أحد الإصدارات القادمة من سلسلة P60 يتضمن مستشعر جديد من سوني.

ولقد رصد هاتف P60 Pro في صور حية باللون الأبيض وتصميم للكاميرة يتميز بأغطية للعدسات “angel-eye”، كما يظهر الغطاء الخلفي للهاتف بتصميم زجاجي.

من جانب تشير التوقعات إلى أن هواتف P60 تأتي بتصميم نحيف وخفيف، كما تقدم هواوي عدسات periscope في أعلى إصدار من السلسلة، وتدعم هواوي هواتف P60 وP60 Pro بترقية في تقنية الشحن هذا العام إلى 88W.

المصدر: بوابه المتميز

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