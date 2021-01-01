تسريبات حول سلسلة هواتف Huawei P60 المرتقبة

إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول تصميم ومواصفات سلسلة Huawei P60 قبل الإعلان الرسمي.
تقدم هواوي قريباً للأسواق سلسلة Huawei P60 التي تتضمن الإصدار الرئيسي وإصدار Pro، كما تشير بعض التوقعات إلى إصدار أعلى بعنوان Ultra.
وتقدم هواوي الجيل القادم من هواتفها الذكية بتحسينات في الكاميرة، مع نظام العدسات المتغيرة، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن أحد الإصدارات القادمة من سلسلة P60 يتضمن مستشعر جديد من سوني.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!