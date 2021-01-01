شاهد أخف ماوس للألعاب من Razer..بسعر صادم..



Razer Razer

كشفت شركة ريزر Razer، عن أخف ماوس ألعاب في تاريخها، والذي ينطلق تحت اسم Viper Mini Signature، وهو يتميز بكونه الماوس الأخف وزنا في سوق الأجهزة الطرفية المخصصة للألعاب.



وبحسب ما ذكره موقع "inverse"، يتميز ماوس الألعاب من Razer، بوزن خفيف يبلغ 49 جراما فقط، وهو أخف بحوالي 12 جرام من الإصدار القياسي Viper Mini.



بسعر صادم.. شاهد أخف ماوس للألعاب من Razerأخف ماوس ألعاب من Razer

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ويتميز الماوس الجديد بتصميم فريد، يأتي مع هيكل خارجي شديد التحمل مصنوع من سبائك المغنيسيوم، فبدلا من التصميم التقليدي الذي يحاكي قرص العسل، الذي تستخدمه الأجهزة الطرفية خفيفة الوزن، وزودت Razer ماوس Viper Mini Signature،بمظهر خارجي مثقوب مشابه لشبكة العنكبوت.بسعر صادم.. شاهد أخف ماوس للألعاب من Razerونظرا لأنه ماوس مخصص للألعاب فهو يقدم أداء قويا، حيث تستخدم Razer مستشعر التركيز البصري Focus Pro 30K الخاص بها، والذي يحتوي على 30000 نقطة في البوصة، وسرعة قصوى تبلغ 750 IPS ، وأقصى تسارع يبلغ 70 جم.بسعر صادم.. شاهد أخف ماوس للألعاب من Razerوتتمتع فأرة الألعاب الجديدة من Razer، بدورة حياة تبلغ 90 مليون نقرة، كما تدعم تقنية HyperPolling اللاسلكية أسرع أربع مرات من الماوسات اللاسلكية القياسية، كما يمكن لـ Viper Mini Signature توفير عمر بطارية يصل إلى 60 ساعة من الألعاب وسيتم شحنها بالكامل في أقل من 90 دقيقة عبر كابل USB-C.بسعر صادم.. شاهد أخف ماوس للألعاب من Razerوسيتوفر ماوس الألعاب المميز Viper Mini Signature، للبيع فقط من خلال موقع Razer الإلكتروني، مقابل سعر يبدأ من 280 دولار (أي ما يعادل 8400 دولار أمريكي)، وستبدأ المبيعات الرسمية لماوس الألعاب الجديد في 11 فبراير الجاري.