فيتارا 2022.. زياده على سعر أغلى سيارات سوزوكي الجديدة



فيتارا 2022 فيتارا 2022

باعتبارها وكيلا لسيارات سوزوكي في مصر، قدمت شركة مودرن موتورز تغيير على أسعار سياراتها، ومن ضمنهم موديل 2022 من سيارتها سوزوكي فيتارا المتاحة في السوق المحلي، والذي ينتمي للجيل الرابع الحالي من السيارة والذي بدأ انتاجه في 2015، وتم تقديم نسخة hkjh[I Facelift المعدلة في الشكل والتجهيزات من هذا الجيل الرابع في 2018.



أما بالنسبة لأحدث أسعار رسمية لهذا الموديل فهي كالتالي:



- فئة أولى بسعر 734 ألف و900 جنيه (بعد زيادة 145 ألف جنيه).

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- فئة ثانية بسعر 744 ألف و900 جنيه (بعد زيادة 145 ألف جنيه).وتعتبر فيتارا 2022 سيارة هامة جدا بالنسبة لسوزوكي في الوقت الحالي، وذلك لأنها السيارة الأغلى سعرا في السوق المصري، بالإضافة لأنها أكبر سيارة SUV من حيث الحجم والإمكانيات يتم تقديمها في السوق المحلي خلال وقتنا هذا (بخلاف جيمني واسبريسو)، لكن في نفس الوقت لا ينتمي هذا الموديل لسيارات SUV كبيرة الحجم، الأمر الذي يجعلها سيارة مناسبة جدا للسوق المصري.ويقدم هذا الموديل محليا بمحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 120 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام مساعد لسلائق في صعود المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- نظام تشغيل وإيقاف المحرك Start/Stop الموفر في الوقود.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- فرش داخلي من الجلد.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مرايات جانبية بخاصية الطي كهربائيا.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- شاشة 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- نظام لدخول السيارة بالبصمة وبدون مفتاح.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- سقف بلون مختلف عن اللون الأساسي للسيارة.