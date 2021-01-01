تكشف مازدا رسمياً عن CX-90 2024

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صورة الخبر: مازدا CX-90 2024
مازدا CX-90 2024

كشفت مازدا عن أقوى أوراقها لهذا العام وكشفت عن اكبر سيارتها CX-90 2024 بتصميم أنيق وفاخر وتوفر محركات قوية وهجينة

تسعى مازدا من خلال طرحها لسيارتها الجديدة CX90 2024 إلى الانتقال لمستوى اكثر فخامة بالتصميم المميز الخارجي والفخامة الداخلية المطلقة التي ركز عليها المصممون وحرصوا على إضافة أعلى جودة من المواد المستخدمة مثل جلد النابا الطبيعي , والقماش المميز الممتد على طول لوحة القيادة مستوحى من التجليد اليدوي للكتب وتقنية النسيج اليابانية التي تسميها مازدا kumihimo, بالاضافة الخشب والكروم والأقمشة ذات اللونين , والخياطة المتباينة في جميع انحاء المقصورة وتبرز كقطع ذات تصميم أنيق وعصري, المقصورة الداخلية حصلت على احدث أنظمة مازدا الترفيهية شاشة عدادات جديدة وشاشة المعلومات والترفية الوسطية قياس 12.3 انش التي تدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتوا , ونظام بوز الصوتي الفاخر , وفتحة سقف بانورامية

الواجهة الأمامية نلاحظ هوية مازدا الموحدة مع اختلاف بسيط مع شقيقتها cx-60 2024 ,نلاحظ وجود شبك أمامي كبير واندماج إضاءات الانعطاف وليد النهاري مع حواف الكروم , وإضاءات بالكامل Full LED متكيفة حسب ظروف الطريق والسيارات التي أمامك .

تسعى مازدا للارتقاء بمستوى اعلى من الفخامة وتنافس بسيارتها CX-90 2024 كل من فولفو XC90 و جينييسيسGV80 وحتى BMW X5 و ميرسيدس GLE.

المحركات حصلت مازدا CX-90 على خيارين من المحركات:

الاول محرك ان لاين خطي 6 سلندر سعة 3.3 لتر تيربو هجين مخفف يولد قوة 340 حصان والعزم 500 نيوتن متر من عزم الدوارن

المحرك الثاني 4 سلندر تيربو سعة 2.5 لتر هايبرد قابل للشحن بلق ان بقوة 323 حصان , كيلا المحركات مرتبطة بناقل حركة جديد مكون من 8 سرعات, ونظام الدفع خلفي اساسي او خيار دفع رباعي
لم يتم الاعلان عن الاسعار بشكل رسمي لكننا نتوقع ان تبدأ الاسعار من 42000 الف دولار اي مايعادل 157 الف ريال سعودي ,والفئات العليا تبدأ من 60000 الف دولار اي مايعادل 225 الف ريال سعودي .

المصدر: سعودى شفت

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