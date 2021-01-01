تكشف مازدا رسمياً عن CX-90 2024

كشفت مازدا عن أقوى أوراقها لهذا العام وكشفت عن اكبر سيارتها CX-90 2024 بتصميم أنيق وفاخر وتوفر محركات قوية وهجينة
تسعى مازدا من خلال طرحها لسيارتها الجديدة CX90 2024 إلى الانتقال لمستوى اكثر فخامة بالتصميم المميز الخارجي والفخامة الداخلية المطلقة التي ركز عليها المصممون وحرصوا على إضافة أعلى جودة من المواد المستخدمة مثل جلد النابا الطبيعي , والقماش المميز الممتد على طول لوحة القيادة مستوحى من التجليد اليدوي للكتب وتقنية النسيج اليابانية التي تسميها مازدا kumihimo, بالاضافة الخشب والكروم والأقمشة ذات اللونين , والخياطة المتباينة في جميع انحاء المقصورة وتبرز كقطع ذات تصميم أنيق وعصري, المقصورة الداخلية حصلت على احدث أنظمة مازدا الترفيهية شاشة عدادات جديدة وشاشة المعلومات والترفية الوسطية قياس 12.3 انش التي تدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتوا , ونظام بوز الصوتي الفاخر , وفتحة سقف بانورامية
الواجهة الأمامية نلاحظ هوية مازدا الموحدة مع اختلاف بسيط مع شقيقتها cx-60 2024 ,نلاحظ وجود شبك أمامي كبير واندماج إضاءات الانعطاف وليد النهاري مع حواف الكروم , وإضاءات بالكامل Full LED متكيفة حسب ظروف الطريق والسيارات التي أمامك .
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