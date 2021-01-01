قد تخسر اليابان مركزها كأول مصدّر سيارات لصالح الصين

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الصين العام الأكثر ازدهاراً لصناعة السيارات في 2022 حيث صدّرت أكثر من 3.11 مليون سيارة للأسواق العالمية.

ليس الرقم وحده ما يهم هنا، في الواقع زادت الصين صادراتها بنسبة 54.4% عن عام 2021. وبالمقارنة مع جارتها اليابان فقد انخفضت صادرات الأخيرة من 3.82 مليون سيارة في 2021 إلى أكثر من 3.2 مليون خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2022، ولكن اليابان ظلت أكبر دولة مصدرة للسيارات بالرغم من ذلك.

إذا استمر نمو صناعة السيارات في الصين على هذا النحو، قد تصبح الدولة الأولى في تصدير السيارات بسرعة، وبحسب تقرير بحثي حديث صادر عن Citic Securities، يتوقع أن تتمكن الصين من رفع صادراتها من السيارات إلى 5.5 مليون سيارة في عام 2030، ومنها، ستكون حوالي 2.5 مليون سيارة كهربائية.

المصدر: سعودى شفت

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