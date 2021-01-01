تعمل تويوتا على نسخة GRMN عالية الأداء من بريوس برايم

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صورة الخبر: تويوتا
تويوتا

أصبحت تويوتا بريوس 2023 الطراز الأقوى من السيارة مع حصولها على فئة برايم الهجينة، ويبدو أن تويوتا تعمل على فئة رياضية بالكامل من السيارة.

يدعي التقرير أن تويوتا فخورة بعائلة سيارات الأداء بشعار GR أمثال GR سوبرا و GR86 و GR كورولا، ويدفع هذا الشركة لتطوير GR بريوس. ويقال أن السيارة ستحمل أيضاً شعار الشريحة الأعلى أداءً من سيارات الشركة وستعرف باسم بريوس GRMN.

لم يدخل التقرير في تفاصيل الأداء، واكتفى بذكر أن السيارة ستعتمد على بريوس برايم وأنها ستحمل محرك بنزين 2.0 لتر إلى جانب المحرك الكهربائية. وبالنسبة لنا، يبدو أن السيارة ستنتج ما يقرب من 400 حصان.

المصدر: سعودى شفت

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