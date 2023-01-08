سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 5 فبراير 2023

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سعر الذهب

تراجع سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الأحد 5 فبراير 2023، رغم استقرار سعر المعدن النفيس عالميا وصعود سعر الدولار أمام العملات الرئيسية.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 من مستوى 1715 جنيها مساء أمس إلى مستوى 1710 جنيهات اليوم الأحد.

سعر الذهب في مصر اليوم


سعر الذهب عيار 21 في مصر بمحلات الصاغة

سجل سعر الجرام عيار 21 اليوم 1710 جنيهات

سعر الذهب عيار 24 بمحلات الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 1960 جنيها



سعر الذهب عيار 18 في مصر بمحلات الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأحد 1470 جنيها



سعر الجنيه الذهب في مصر بمحلات الصاغة

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 13720 جنيها



سعر الذهب عالميا
ورغم استقرار سعر الذهب اليوم الأحد عالميا، إلا أن سعر الذهب هبط مسجلا أقل سعر تسوية في 3 أسابيع وعند مستويات أقل من 1900 دولار للأونصة يوم الجمعة الماضية الثالث من فبراير، وذلك بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا.

وعند التسوية في يوم الجمعة، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 54.2 دولار أو 2.8% مسجلة 1876.60 دولار للأونصة، وهو أقل سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطًا منذ العاشر من يناير كانون الثاني، كما سجل أكبر خسائر أسبوعية منذ يونيو 2021 وذلك بنحو 2.7%.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 517 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو العام الماضي، كما انخفض معدل البطالة عند 3.4% وهو أقل مستوى منذ عام 1969.

وقال برين لوندين محرر Gold Newsletter إذ الذهب تلقى ضربة يوم الجمعة بفعل تقرير الوظائف الإيجابي وهو مؤشر قوي على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال أمامه أكثر من عملة رفع واحدة لمعدل الفائدة.

المصدر: cairo24

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