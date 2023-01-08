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تراجع سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الأحد 5 فبراير 2023، رغم استقرار سعر المعدن النفيس عالميا وصعود سعر الدولار أمام العملات الرئيسية.



وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 من مستوى 1715 جنيها مساء أمس إلى مستوى 1710 جنيهات اليوم الأحد.





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