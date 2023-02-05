سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 5-2-2023 في البنوك المصرية ببداية التعاملات



سعر الدولار سعر الدولار

ينشر موقع «جريدة المال» سعر الدولار اليوم الأحد 5-2-2023 ببداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وسجلت عملة الولايات المتحدة في البنك المركزي المصري 30.21 جنيه للشراء، 30.31 للبيع، استنادَا ا لآخر تقرير أصدره البنك، ونستعرض في ذلك التقرير التالي أسعار صرف عملة أمريكا وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 30.13 جنيه للشراء، و 30.23 للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.13 جنيه للشراء، و 30.23 للبيع.

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