سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 5-2-2023 في البنوك المصرية ببداية التعاملات

سعر الدولار
ينشر موقع «جريدة المال» سعر الدولار اليوم الأحد 5-2-2023 ببداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وسجلت عملة الولايات المتحدة في البنك المركزي المصري 30.21 جنيه للشراء، 30.31 للبيع، استنادَا ا لآخر تقرير أصدره البنك، ونستعرض في ذلك التقرير التالي أسعار صرف عملة أمريكا وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 30.13 جنيه للشراء، و 30.23 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وطرح بنك مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.13 جنيه للشراء، و 30.23 للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي
وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.28 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وبلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك بلوم مصر
وحقق سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر، 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
وصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
وفي بنك الكويت الوطني، حقق سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
أما سعر الدولار في المصرف المتحد، بلغ مستوى صرف عند: 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك قناة السويس
وطرح بنك قناة السويس، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي القطري
وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.
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