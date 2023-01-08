أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 5 فبراير 2023

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أسعار اللحوم

شهدت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم استقرار ملحوظ بعد تحرك طفيف الأيام الماضية وسط توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها لتتراوح أسعار البلدى بين 190 و 240 جنيها حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة.

وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 170 و200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 180- 200 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 175 و 195 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 175 و 195 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 180 و 200 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 و160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 و130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 90 جنيها إلى 110 جنيها.

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.

المصدر: اليوم السابع

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