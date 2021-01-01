بعد 20 عامًا نفوق الباندا العملاق لي لي فى حديقة حيوان ممفيس

قالت المتحدثة باسم حديقة الحيوان ريبيكا وينشستر في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الباندا " لى لى"، المولودة في 18 يوليو 1998 ، توفيت يوم الخميس، وإن سبب الوفاه لم يتحدد بعد لأن التحقيق الطبي ما زال جاريًا، وفقًا لموقع wiltonbulletin.
ونشرت حديقة الحيوانات بيان: "اسم لو لي يترجم الى سعيد سعيد واسمه يعكس شخصيته تماما"، "كان Le Le دبًا سعيدًا يستمتع بالتفاح ، ويتفاعل مع الإثراء والاسترخاء بينما يغطى نفسه بالخيزران المقطّع حديثًا، كان يتمتع بشخصية بسيطة وكان المفضل لدى جميع الذين التقوا به على مر السنين".
كان لي لي موجودا في حديقة الحيوان منذ عام 2003، وكان من المتوقع أن يعود إلى الصين قريبا مع أنثى الباندا يا يا حيث انتهت مدة اقتراضه بموجب اتفاق مع الجمعية الصينية لحدائق الحيوان.
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