بخطوات سهلة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة .. حلوى مفضلة للأطفال والكبار



كيكة الشوكولاتة كيكة الشوكولاتة

تحرص كل أم على تلبية طلبات أطفالها، لذلك تعمل على تنويع قائمة الطعام اليومية، وتبدع في عمل الحلوى، لذلك نستعرض في هذا التقرير، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، والتي تعتمد على تنفيذ خطوات بسيطة ويفضلها الأطفال والكبار أيضًا، وفقًا لما ذكره موقع "cafedelites".



طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

مكونات كيكة الشوكولاتة

تحضير 227 جرام دقيق متعددة الأغراض أو دقيق عادى.



3/4 كوب من مسحوق الكاكاو غير محلى.

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1 و 1/2ملعقة صغيرة بيكنج بودر.1 1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز (أو صودا ثنائية الكربوهيدرات).1 ملعقة صغيرة ملح.كوبان من السكر الأبيض الحبيبي بمقدار 410 جرام.2 بيض كبير.1 كوب حليب (250 مل).1/2 كوب زيت نباتي (125 مل).2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا النقية.1 كوب ماء مغلي بمقدار(250 مل).خطوات تحضير كيكة الشوكولاتةيسخن الفرن على 350 درجة فهرنهايت أي (180 درجة مئوية) أو 320 درجة فهرنهايت (160 درجة مئوية) مع تحضير صينية دائرية بحجم 22 سم، ودهنها بالزبدة، ثم نخل الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر وصودا الخبز والملح معًا في وعاء كبير، ثم خفق السكر وإضافة البيض والحليب والزيت والفانيليا، مع الخفق جيداً حتى يتجانس المزيج لمدة 30 ثانية تقريبًا.طريقة عمل كيكة الشوكولاتةطريقة عمل كيكة الشوكولاتةويُسكب الماء المغلي في الخليط ويخلط جيدًا، مع خليط الكيك رقيق ويُسكب المزيج في قوالب الكيك ويُخبز لمدة 30-35 دقيقة ويترك حتى يبرد لمدة 10 دقائق قبل التزيين، سواء بإضافة المكسرات المختلفة التي تزيد من قيمتها الغذائية وتضيف لها لمسة جمالية أو إضافة كريمة أو شوكولاتة وغيرها من الإضافات المختلفة التي تزيد من نكتها المميزة وتقديمها للضيوف وأفراد الأسرة في المنزل مع بعض المشروبات الساخنة أو العصائر الطبيعية.