تستعد «جوجل» للكشف عن تقنية جديدة

تستعد شركة «جوجل» لإتاحة تقنية «شات بوت» الخاصة بها خلال الأشهر المقبلة.
وتأتي خطوة جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي، رداً على نجاح «شات جي بي تي»، روبوت المحادثة للذكاء الذي تدعمه شركة مايكروسوفت، والذي أصبح ظاهرة عالمية بعد إتاحته مجاناً للجمهور، بحسب ما ذكر موقع «سي إن بي سي».
وبدأت «جوجل» في اختبار روبوت محادثة الذكاء الاصطناعي الخاص بها، والذي يسمى «لامدا»، ومن المرجح الكشف عنه يوم 8 فبراير الجاري.
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