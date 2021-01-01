الأعراض المبكرة للإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية

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نشرت دراسة في مجلة الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب ، تشارك علامات التحذير من السكتة الدماغية الإقفارية يمكن أن تظهر "في وقت مبكر مثل سبعة أيام" قبل النوبة.



وتعتبر السكتات الدماغية الإقفارية أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا ، وتحدث بسبب جلطة دموية تمنع تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.



ويوضح البحث أن ثمانين في المائة من السكتات الدماغية هي إقفارية وغالبًا ما يسبقها ما يسمى بالسكتة الدماغية التحذيرية أو السكتة الدماغية الصغيرة.

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السكتات الدماغية التحذيرية أو السكتات الدماغية الصغيرة هي مصطلحات شائعة تستخدم لوصف النوبة الإقفارية العابرة (TIA)، وتحدث النوبة الإقفارية العابرة بسبب اضطراب مؤقت في إمداد الدم لجزء من الدماغ.وتُظهر هذه المشكلة الصحية أعراضًا مشابهة للسكتة الدماغية ولكنها لا تستمر سوى بضع دقائق ولا تحفز إصابة الدماغ.ووفقًا للدراسة، فإن إحدى علامات التحذير من النوبة الإقفارية العابرة هي عسر الكلام المفاجئ.يحدث عسر التلفظ، المعروف بصعوبة الكلام، عندما تكون العضلات التي تستخدمها للتحدث ضعيفة أو لديك صعوبة في السيطرة عليها.يمكن أن تظهر علامة التحذير المفاجئة هذه قبل أسبوع من الضربات الطبية الطارئة الكاملة، بالنظر إلى 2416 مشاركًا، فحص فريق البحث أولئك الذين عانوا من السكتة الدماغية.