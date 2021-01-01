تناول وجبة الإفطار في الساعة الحادية عشر تطيل من عمرك

في حين أن طول العمر يمكن أن يكون هدفًا صعب التحقيق ، فإن التغييرات "السهلة" في نمط الحياة يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً، وبدء يومك بوجبة الإفطار في الساعة 11 صباحًا يعزز طول العمر بحماسة.
وفي الواقع ، يمكن أن يساعد بروتوكول الأكل هذا في تقليل مخاطر تعرضك لمشاكل صحية خطيرة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.
وفي حديثها على قناة ITV's This Morning ، قالت الدكتورة جوليا جونز ، عالمة الأعصاب ومؤلفة كتاب F-Bomb Longevity Made Easy ، إن عدم تناول وجبة الإفطار حتى الساعة 11 صباحًا هو تعديل بسيط يمكن أن يضيف 20 عامًا إلى حياتك.
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