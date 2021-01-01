تناول وجبة الإفطار في الساعة الحادية عشر تطيل من عمرك

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في حين أن طول العمر يمكن أن يكون هدفًا صعب التحقيق ، فإن التغييرات "السهلة" في نمط الحياة يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً، وبدء يومك بوجبة الإفطار في الساعة 11 صباحًا يعزز طول العمر بحماسة.



وفي الواقع ، يمكن أن يساعد بروتوكول الأكل هذا في تقليل مخاطر تعرضك لمشاكل صحية خطيرة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.



وفي حديثها على قناة ITV's This Morning ، قالت الدكتورة جوليا جونز ، عالمة الأعصاب ومؤلفة كتاب F-Bomb Longevity Made Easy ، إن عدم تناول وجبة الإفطار حتى الساعة 11 صباحًا هو تعديل بسيط يمكن أن يضيف 20 عامًا إلى حياتك.

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وتظهر الكثير من الأبحاث الآن أننا نأكل كثيرًا جدًا ، ومن الواضح أننا نأكل الأشياء الخاطئة ، لكننا نأكل كثيرًا.ولإعطاء راحة لجهازك الهضمي ، والسماح للمسارات الخلوية الأخرى وعمليات التدبير المنزلي المهمة ، يمكن أن يساعد في إعادة ضبط هذه الخلايا.يُعرف نظام الأكل هذا الذي وصفه الطبيب أيضًا بالصيام المتقطع، وفي حين أن هناك العديد من الأساليب المختلفة لهذا النظام الغذائي الشهير ، فإن تناول الطعام في غضون ثماني ساعات يصف "الصيام اليومي المقيَّد بالوقت".توضح Mayo Clinic أنه يمكنك تناول الطعام بشكل طبيعي خلال هذا الوقت كل يوم، وسواء قررت تناول الإفطار في الساعة 11 صباحًا أو تخطي مباشرة لتناول الغداء ، فهذا يعود إليك.