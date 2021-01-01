الطرق إلكترونية لتقديم بلاغات الكسب غير المشروع

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حددت وزارة العدل 3 طرق جديدة لتقديم بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع.



ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوي عن بعد إلي جهاز الكسب غير المشروع، والتي تكون متعلقة بإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل، تيسيراً على المواطنين وترشيداً للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضائية.



لتلقي البلاغات والشكاوي الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع عن طريق:



1- واتس اب عبر الهاتف رقم 01551955900



2- البريد الالكترونى https://forms.gle/L1BnkQEckxkBK17i



3- رمز الاستجابة السريعة QR code

