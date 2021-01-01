المستندات المطلوبة لطلاب STEM المتقدمين لمنحة هندسة حلوان الأهلية

يتساءل عدد كبير من طلاب مدارس STEM المتقدمين على منحة بكلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن المستندات المطلوبة للتقديم خصوصًا قبل انتهاء الموعد المحدد وألا تضيع فرصة التقديم عليهم.
المستندات المطلوبة للتقديم قبل انتهاء الموعد
قالت جامعة حلوان الأهلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يجب على جميع طلاب مدارس STEM المتقدمين على المنحة بكلية الهندسة رفع جميع المستندات المطلوبة قبل انتهاء الموعد، مؤكدة أن الموقع الإلكتروني سيتم إغلاقه اليوم السبت في تمام الساعة 7 مساءً.
وينشر القاهرة 24، المستندات المطلوبة لطلاب مدارس STEM المتقدمين على منحة لكلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية، والتي جاءت على النحو التالي:
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