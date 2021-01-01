المستندات المطلوبة لطلاب STEM المتقدمين لمنحة هندسة حلوان الأهلية

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مدارس STEM

يتساءل عدد كبير من طلاب مدارس STEM المتقدمين على منحة بكلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن المستندات المطلوبة للتقديم خصوصًا قبل انتهاء الموعد المحدد وألا تضيع فرصة التقديم عليهم.

المستندات المطلوبة للتقديم قبل انتهاء الموعد
قالت جامعة حلوان الأهلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يجب على جميع طلاب مدارس STEM المتقدمين على المنحة بكلية الهندسة رفع جميع المستندات المطلوبة قبل انتهاء الموعد، مؤكدة أن الموقع الإلكتروني سيتم إغلاقه اليوم السبت في تمام الساعة 7 مساءً.

وينشر القاهرة 24، المستندات المطلوبة لطلاب مدارس STEM المتقدمين على منحة لكلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية، والتي جاءت على النحو التالي:

- صورة شهادة الثانوية العامة باللغة العربية لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM عام 2022.

- صورة الشهادة الثانوية باللغة الإنجليزية لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM عام 2022.

- صورة بطاقة الترشيح للتنسيق الحكومي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (وجه وظهر).
وفي وقت سابق، كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الكليات التي سيتم افتتاحها لطلاب الجامعة الأهلية ضمن المرحلة الثالثة، خصوصًا أن كليتي العلاج الطبيعي والأسنان سوف يتم افتتاحهما في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وأوضح قنديل في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن كلية العلوم الصحية سوف يتم افتتاحها بالمرحلة الثالثة في الجامعة الأهلية، لأن هناك بعض الطلاب وأولياء الأمور يرغبون في إتاحتها، مؤكدًا أننا نستمع لآراء الطلاب دائمًا ونقدم لهم كافة الدعم والمساعدة دون وجود أية مشكلة.

المصدر: cairo24

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