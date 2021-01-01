رئيس جامعة حلوان يكشف موعد إعلان نتائج امتحانات الترم الأول للجامعة الأهلية



رئيس جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان



كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، موعد إعلان نتائج امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 لطلاب الجامعة الأهلية، قائلًا: إن اعمال الرصد والمراجعة ما زالت جارية حتى يحصل كل طالب على حقه دون وجود أية أخطاء أو مشاكل.



موعد إعلان نتائج امتحانات الترم الأول 2023 لطلاب جامعة حلوان الأهلية

وأوضح الدكتور السيد قنديل في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعة الأهلية سوف تظهر مباشرة فور الانتهاء منها عبر الموقع الإلكتروني، مؤكدًا أن إعلانها سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة قبل بدء الترم الثاني.



وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن: درجات الطلاب مطمئنة للغاية ولا يوجد بها أية مشاكل فلا داع للخوف أو القلق، معقبًا: نسعى ونحاول بأقصى جهدنا حتى تظهر النتائج للطلاب في أقرب وقت ممكن، ولكن يجب التأني قبل ظهورها.

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وأكد قنديل، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعة الأهلية مرت بهدوء تام وبشكل طبيعيًا بدون رصد شكاوى من الطلاب، لافتًا إلى أن الامتحانات تم عقدها وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.وأضاف رئيس جامعة حلوان، أنه حاليًا تجرى دراسة لعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الترم الأول 2023 للطلاب بدفع قيمة القسط الثاني من المصروفات الدراسية، وذلك لتخفيف العبء عن جميع أولياء الأمور.رئيس جامعة حلوان: التعليم في الجامعة الأهلية مميز وبفكر مختلففي وقت سابق، أفاد قنديل في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، بأن التعليم في جامعة حلوان الأهلية مميز وبفكر مختلف والبرامج الخاصة بالطلاب، تؤهلهم إلى سوق العمل بعد التخرج مباشرة دون وجود أي عقبات تقف أمامهم على عكس جامعة حلوان برامجها جيدة، ولكن نسعى لتطويرها.وتابع رئيس جامعة حلوان، بأن البرامج الخاصة بطلاب الجامعة الأهلية تحتاجها الدولة المصرية في سوق العمل دائمًا، لأنهم يحتاجون أجيالا لديهم فكر مختلف لتحقيق الكثير من المتطلعات الجيدة في العمل دون توقف، لافتًا إلى أن هناك بعض البرامج جار العمل عليها بأقصى جهد حتى يتم إتاحتها لخدمة الطلاب.