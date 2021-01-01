تعرف على الموعد .. تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

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تظلمات الشهادة الإعدادية 2023.. يتسآل عنها طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بعد اعتماد النتيجة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.



لذلك يقدم موقع القاهرة 24، لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 موعد بدء تظلمات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة، وخطوات التظلم على المواد الدراسية.



موعد بدء تظلمات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد بدء قبول تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بداية من غدٍ الأحد الموفق 5 فبراير 2023 ولمدة خمسة عشر يوما، مشيرة إلى أن تقديم التظلمات سيكون بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

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طلاب الشهادة الإعداديةخطوات تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرةيتم تقديم تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالقاهرة من خلال هذه الخطوات:التوجه إلى شؤون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب الراغب في تقديم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.تسديد رسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم عليها.إحضار إيصال رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023.إحضار طلب بالمواد المطلوب التظلم عليها.طلاب الشهادة الإعداديةيسلم طلب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة لمطالعة أوراق الإجابة في أثناء إجراء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.موعد بدء تظلمات الشهادة الإعدادية بالجيزةأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن موعد فتح باب التظلمات علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد ولمدة خمسة عشر يوما.أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ضوابط تظلمات امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية كالآتي:يقدم الطالب أو ولي أمره طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.يسدد الطالب وولي أمره الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ 35 جنيهًا في المادة الواحدة، وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم بتاريخ 28 مارس 2022 الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.طلاب الشهادة الإعداديةيتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرةويتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.