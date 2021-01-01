دوالى الساقين .. الجلوس لفترات طويلة يزيد خطر إصابتك به

يحدث توسع الأوردة عندما تتلف جدران الأوردة وتسبب مشكلات في طريق الدورة الدموية، ووظيفة الوريد هي إعادة الدم إلى القلب إنها تشبه الشرايين ولكنها ليست سميكة، بالإضافة إلى ذلك ، لديهم صمامات تضمن أن الدم ينتقل في اتجاه واحد فقط، أحد أكثر أعراض المرض الوريدي شيوعًا هو الدوالي التي تحدث غالبًا في أسفل الساقين، في هذا التقرير نتعرف على عادة غير صحية تزيد من خطر إصابتك بدوالى الساقين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".
ما هي دوالي الساقين؟
بحسب ما ذكرت مايو كلينيك فإن دوالي الأوردة توصف بأنها "أوردة ملتوية ومتضخمة" قريبة جدًا من سطح الجلد ، ولكنها يمكن أن تتورم وتطول هذه جنبا إلى جنب مع الأوردة العنكبوتية وبينما أن الدوالي لا تهدد الحياة في معظم الحالات ، إلا أنها قد تسبب ألمًا وانزعاجًا.
السبب الرئيسي لتوسع الأوردة
وفقًا لـ WebMD ، "الجلوس لفترة طويلة جدًا يعني أن الدم يمكن أن يتجمع في ساقيك هذا يضع ضغطًا إضافيًا في عروقك مما قد يؤدي إلى الانتفاخ أو الالتواء قد ترى أيضًا أوردة عنكبوتية ، وحزمًا من الأوعية الدموية المكسورة في مكان قريب.
أسباب أخرى شائعة يجب ملاحظتها
الكثير من العوامل الأخرى يمكن أن تسبب الدوالي وتشمل هذه:
- العمر أي أن تبلغ من العمر 50 عامًا أو أكثر
- الجنس
- الحمل
- سن اليأس
- التاريخ العائلي
- السمنة
هل يمكن أن تسبب الدوالي مضاعفات؟
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